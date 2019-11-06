Сборщики клюквы в Карелии совершили преступление по пути в лес

В полицию Суоярвского района с заявлением краже обратилась 75-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что неизвестные украли имущество с ее дачного участка. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых – двух местных жителей 33-летнего возраста. Мужчины рассказали полицейским, что приметили металлические изделия на одном из дачных участков, когда шли за клюквой на продажу.



Злоумышленники вынесли с участка печь, несколько бочек и различный хозяйственный инвентарь. Отвезти имущество на пункт приема металла попросили одного из местных жителей, соврав, что имущество принадлежит им.



Металлолом мужчины продали за 560 рублей, 200 – отдали водителю. Оставшиеся деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии распилил ограждение и по частям сдал на металлолом.