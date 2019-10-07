Пьяный петрозаводчанин разломал банкомат ради дружбы

В полицию с заявлением о вандализме обратился представитель финансовой организации, сообщили в МВД Карелии.

В помещении, где был установлен банкомат, камеры видеонаблюдения зафиксировали акт вандализма. Двое молодых людей ночью зашли внутрь, чтобы снять наличные, но неожиданно один из них несколько раз ударил по экрану банкомата и разбил его. Молодые люди покинули место происшествия, но один из них оставил на месте происшествия свою банковскую карточку.

Полиция установила подозреваемого – 24-летнего жителя Петрозаводска. Он рассказал, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с другом, и, чтобы не начинать выяснять отношения с ним, перенес агрессию на аппарат. Ущерб составли 106 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.