Пьяный петрозаводчанин украл телефон, чтобы послушать музыку по пути домой

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

чГорожанка рассказала, что накануне вместе с малознакомым мужчиной и женщиной распивала спиртные напитки в своей квартире. Утром ни новых знакомых, ни телефона стоимостью 15 тысяч рублей рядом не оказалось. Женщина запомнила лишь имена гостей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 46-летнего петрозаводчанина. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что, когда хозяйка квартиры уснула, он похитил её телефон, чтобы послушать музыку по пути к себе домой.

На улице он решил купить еще алкоголь, но денег не было, поэтому он сбыл похищенный гаджет за две тысячи рублей, а вырученные деньги потратил в ближайшем магазине.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.