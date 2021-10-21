Пьяный подросток в Карелии с ножом и отверткой устроил погром у дома и избил соседа

В Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела 23 административных материала.

В паблике администрации Костомукши сообщается, что 20 октября на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 23 административных материала.

Участники комиссии также рассмотрели четыре материала, касающихся распития и употребления алкогольной продукции несовершеннолетними, три дела об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, один факт неправомерного завладения чужим автомобилем и неповиновения законным требованиям сотрудников полиции.

Так, подросток, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, поругался с родителями, взял дома отвертку, нож и, выйдя на улицу, у одного из соседей открутил номер дома и почтовый ящик, у другого порезал все колеса на автомобиле, а третьему соседу нанес телесные повреждения.

При прибытии сотрудников полиции юный нарушитель оказал неповиновение их законным требованиям.