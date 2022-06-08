Пьяный подсудимый напал на пристава, пытаясь покинуть зал суда в районе Карелии

В Муезерском районе будут судить местного жителя, который напал на пристава, помешавшего ему выйти из зала суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя поселка Ледмозеро. Он обвиняется в покушении на применение насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что обвиняемый в марте этого года был доставлен приводом в качестве подсудимого в Муезерский районный суд. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина без разрешения судебного пристава, до окончания заседания решил покинуть здание суда. На пути нарушителя встал пристав, которому подсудимый попытался нанести удар кулаком в лицо.

По информации ведомства, страж порядка своевременно среагировав на преступные действия обвиняемого, применил в отношении последнего физическую силу и специальные средства. Таким образом, преступное посягательство не было доведено до конца по не зависящим от гражданина обстоятельствам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.