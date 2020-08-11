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Пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:29, 11 Августа 2020
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили пьяного водителя, который вначале устроил гонки по городу, а позже пытался скрыться в лесу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Петрозаводска, 8 августа рано утром в дежурную группу Госавтоинспекции города поступило сообщение от петрозаводчанина о нетрезвом водителе на Skoda, который ездит по городу.

Немедленно были ориентированы все наряды. Обозначенный автомобиль был замечен на ул. Черняховского спустя несколько минут. На неоднократные законные требования инспекторов остановиться водитель не реагировал, продолжил движение по городу. На 5 км Лососинского шоссе, в районе гаражей, водитель оставил свое транспортное средство и пытался скрыться в лесу. Инспекторы уже в пешем порядке настигли его.

Водителем оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении водителя составлены протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции за управление автомобилем без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, в рамках расследования которого будет дана правовая оценка и другим нарушениям Правил дорожного движения, допущенным в процессе преследования.

"Уважаемые жители города! Не оставайтесь равнодушными и вы. Видите водителя в состоянии опьянения - сообщайте в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44",  - обращаются сотрудники ГИБДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-11 17:57:47
Ежели применить табельное оружие, то вся эта либероидная шелупонь начнет плакатиками на мосту трясти.
елпидифор
2020-08-11 17:53:43
палить надо напропалую, как в Минске
ppppp
2020-08-11 16:46:17
Вот интересно, почему не стреляли ??? А если бы устроил смертельную аварию?
кир
2020-08-11 17:00:00
ppppp, вот именно.
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