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Пьяный скутерист в Карелии "наткнулся" на отряд ДПС

Новости. Общество
12:40, 07 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Нарушителя остановили утром 7 мая в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 6.37 автоинспекторы пресекли нарушение 53-летним водителем, который находясь в состоянии опьянения, управлял скутером.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, и в настоящее время лишен водительских прав. Теперь нарушителю предстоит понести уголовное наказание.

В поселке Элисенваара Лахденпохского района 6 мая пьяный 59-летний водитель управлял Renault Sandero. Автоинспекторы отстранили нарушителя от управления автомобилем и составили административный протокол.



За 4 месяца дорожные полицейские пресекли 702 нарушения нетрезвыми водителями. И, несмотря на жесткие меры, предусмотренные уголовным законодательством, фактически каждый девятый водитель сел пьяным за руль повторно. 

Ранее более 20 водителей в Карелии останутся без прав из-за "удачных" праздников.

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