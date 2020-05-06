Пьяный скутерист в Карелии "наткнулся" на отряд ДПС

Нарушителя остановили утром 7 мая в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 6.37 автоинспекторы пресекли нарушение 53-летним водителем, который находясь в состоянии опьянения, управлял скутером.



Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, и в настоящее время лишен водительских прав. Теперь нарушителю предстоит понести уголовное наказание.

В поселке Элисенваара Лахденпохского района 6 мая пьяный 59-летний водитель управлял Renault Sandero. Автоинспекторы отстранили нарушителя от управления автомобилем и составили административный протокол.





За 4 месяца дорожные полицейские пресекли 702 нарушения нетрезвыми водителями. И, несмотря на жесткие меры, предусмотренные уголовным законодательством, фактически каждый девятый водитель сел пьяным за руль повторно.

Ранее более 20 водителей в Карелии останутся без прав из-за "удачных" праздников.