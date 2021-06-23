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Пьяный спор двух жителей Карелии закончился убийством

Новости. Происшествия
15:49, 24 Июня 2021
фото: © shutterstock.com/Thirdparty

В Лахденпохском районе местный житель обвиняется в убийстве, ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в апреле 53-летний мужчина распивал алкоголь в Лахденпохье вместе со своими знакомыми. В ходе застолья между обвиняемым и одним из присутствовавших мужчин произошел конфликт, в ходе которого 53-летний гость зарезал оппонента.

По ходатайству следователя судом в отношении 53-летнего жителя Приладожья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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