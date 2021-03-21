Пьяный водитель без прав ночью разъезжал по городу в Карелии

В Лахденпохье автоинспекторы поймали 27-летнего водителя, находящего в состоянии опьянения и без прав.

Инцидент произошел 20 марта около 22 часов 40 минут в районе дома № 28 по улице Советская в Лахденпохье. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем «Lada Granta» 27-летнего местного жителя. Мужчина, никогда не получавший водительского удостоверения, находился за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в паблике "Госавтоинспекция Лахденпохья".

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

До решения суда мужчина задержан. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

Ранее автоинспекторы задержали пьяного водителя на трассе в Карелии.