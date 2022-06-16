Пьяный водитель без прав устроил аварию на региональной трассе в Карелии

В Сегежском районе водитель отечественного автомобиля не вовремя отвлекся от управления.

Согласно данным Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в воскресенье, 19 июня, в 20.45 вечера на 7 километре региональной дороги «подъезд к поселку Надвоицы».

Как выяснилось, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ, ранее лишенный прав, в пьяном состоянии отвлекся от управления. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель получил травмы в результате ДТП.

Ранее в Карелии вылетел в кювет и перевернулся автомобиль с маленькими детьми.