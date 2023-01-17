Пьяный водитель без прав врезался в снегоуборочную машину на юге Карелии

Автомобилист за рулем «Лады» в Лахденпохском районе Карелии столкнулся со снегоуборочной техникой и попал в больницу.

Во вторник, 7 февраля, в 15.50 на шестом километре автодороги «Вялимяки - Костамаярви» произошло ДТП.



По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, 49-летний водитель ВАЗ 2114 передвигался без прав и в состоянии алкогольного опьянения.



Машину занесло, ВАЗ оказался на встречной полосе, где врезался в снегоуборочную машину.



В результате водителя легковушки госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.