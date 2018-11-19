Пьяный водитель на "жигулях" протаранил фуру на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором сам и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе 18 ноября в 18.25 на 629 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2111", не имея права на управление транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель "ВАЗ" получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.