Пьяный водитель на "жигулях" протаранил фуру на трассе в Карелии

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В Медвежьегорском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором сам и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Медвежьегорском районе 18 ноября в 18.25 на 629 км автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2111", не имея права на управление транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель "ВАЗ" получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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