Пьяный водитель обматерил сотрудников ГИБДД, прервавших его поездку

В Лоухском районе водитель был осужден за оскорбление полицейских и пьяную езду, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в мае сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из населенных пунктов Лоухского района остановил автомобиль под управлением нетрезвого местного жителя.



Во время составления административного протокола, находясь в служебном автомобиле, 30-летний мужчина, выражая несогласие с действиями сотрудников полиции по отстранению его от управления транспортным средством и привлечению к административной ответственности, высказал в их адрес оскорбления в грубой нецензурной форме.

Данный факт был зафиксирован видеокамерой, установленной в служебном автомобиле сотрудников ДПС.

По результатам проверки прокурором района в отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка Лоухского района нарушитель признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.

Постановлением мирового судьи, вынесенным по результатам рассмотрения материалов ГИБДД, мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.