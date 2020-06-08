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Пьяный водитель прокатился по городу бумажников в Карелии и лишился прав

Новости. Происшествия
13:11, 09 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Кондопоге остановлен водитель иномарки, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 9 июня в 7.25 утра, в Кондопоге, на 3 км Петрозаводского шоссе сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района отстранили от управления 35-летнего водителя, который управлял автомобилем Opel Astra в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Теперь нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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