Пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии

Нарушителей остановили 16 мая в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Opel 54-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения.





В этот же день сотрудники Госавтоинспекции на КПП при въезде в город отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2115" пьяного 32-летнего.



За пьяное вождение водителям грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Автомобили нарушителей помещены на штрафную стоянку.

Ранее автоинспекторы поймали в Петрозаводске за три недели 25 пьяных водителей.