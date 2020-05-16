Пьяный водитель пытался проскочить через КПП в Карелии

Нарушителей остановили 16 мая в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Opel 54-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения.
В этот же день сотрудники Госавтоинспекции на КПП при въезде в город отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-2115" пьяного 32-летнего.
За пьяное вождение водителям грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Автомобили нарушителей помещены на штрафную стоянку.
Ранее автоинспекторы поймали в Петрозаводске за три недели 25 пьяных водителей.
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