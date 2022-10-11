Пьяный водитель снес дорожный знак на самой аварийной улице Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием нетрезвого автомобилиста на Лесном проспекте произошло днем 18 октября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска

Во вторник, 18 октября, в 14.25 на Лесном проспекте в Петрозаводске водитель Renault не справился с управлением и выехал на разделительную полосу.



Там он врезался в дорожный знак и опору уличного освещения. 57-летний водитель не пострадал.





Сотрудники Госавтоинспекции столицы Карелии провели освидетельствование и выяснили, что автомобилист пьян.



Напомним, сегодня в городской ГИБДД назвали Лесной проспект самой аварийной улицей за последние девять месяцев.