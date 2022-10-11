Названа самая аварийная улица Петрозаводска

Улицей, где автолюбители чаще всего попадают в аварии, назван Лесной проспект, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции столицы Карелии назвали самые аварийные улицы в городе. На первом месте с 12 ДТП расположился Лесной проспект. На втором — улица Чапаева, 11 ДТП, далее Лососинское шоссе восемь ДТП.



За прошедшие девять месяцев наиболее аварийным месяцем стал июнь — 18 дорожных аварий, наименьшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано в феврале — 10.



В целом, за девять месяцев года в Петрозаводске наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий: в 125 дорожных авариях пострадали 147 человек, три человека погибли. За аналогичный период прошлого года случились 114 ДТП, в которых 130 человек травмированы, восемь — погибли.



Самым частым видом дорожно-транспортных происшествий стали столкновения машин — 53 ДТП. Вторым продолжает оставаться наезд на пешехода: в 43 дорожных происшествиях два человека погибли, 43 — травмированы.