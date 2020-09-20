Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими на севере Карелии

ДТП произошло на 40 км от развилки с автодорогой "Войница-Вокнаволок-Костомукша" в Калевальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье в 16:30 на 40 км от развилки с автодорогой "Войница-Вокнаволок-Костомукша" 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет и врезался в препятствие.

В результате ДТП травмы получили 3 человека - водитель Volkswagen Polo и его два пассажира – женщина 43 лет и мужчина 27 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП.