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20.09.2020 19:00

Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими на севере Карелии

Новости. Происшествия
11:31, 21 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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ДТП произошло на 40 км от развилки с автодорогой "Войница-Вокнаволок-Костомукша" в Калевальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье в 16:30 на 40 км от развилки с автодорогой "Войница-Вокнаволок-Костомукша" 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет и врезался в препятствие.

В результате ДТП травмы получили 3 человека - водитель Volkswagen Polo и его два пассажира – женщина 43 лет и мужчина 27 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске автомобиль прокатил пешехода на капоте и скрылся с места ДТП.

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