Пьяный водитель в Карелии пытался скрыться от полицейских в темноте

В Сегеже ночью был остановлен пьяный водитель, который не имел прав и документов на машину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 20 июля, ночью 29-летний мужчина в Сегеже управлял автомобилем "ВАЗ-2108". Автоинспекторы пресекли действия нарушителя, однако предъявить документы сотрудникам полиции мужчина отказался, пытаясь бегством скрыться с места правонарушения.

Как выяснили полицейские, мужчина водительских прав не имеет, документов на автомобиль у нарушителя тоже не было (он принадлежит другому владельцу), а состояние опьянения подтвердили показания алкотестера.

Нарушителю предстоит понести ответственность сразу по нескольким административным статьям:

- за управление автотранспортом в состоянии опьянения и без водительских прав

- за управление без регистрационных документов на транспортное средство

- за неповиновение законному требованию сотрудника.