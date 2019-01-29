15:58, 29 Января 2019
Пьяный водитель в Карелии врезался в опору ЛЭП вместе с пытавшимися его остановить полицейскими
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В Кеми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 7 ноября 2018 года сотрудники ДПС остановили в Кеми автомобиль, 38-летний водитель которого имел признаки опьянения.
Сотрудники полиции потребовали предоставить документы и покинуть машину, однако мужчина решил уехать. Стражи порядка попытались остановить автомобиль вручную.
В результате нарушитель вместе с полицейскими врезался в опору уличного освещения. Правоохранители получили травмы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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