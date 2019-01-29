Пьяный водитель в Карелии врезался в опору ЛЭП вместе с пытавшимися его остановить полицейскими

В Кеми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 7 ноября 2018 года сотрудники ДПС остановили в Кеми автомобиль, 38-летний водитель которого имел признаки опьянения.

Сотрудники полиции потребовали предоставить документы и покинуть машину, однако мужчина решил уехать. Стражи порядка попытались остановить автомобиль вручную.

В результате нарушитель вместе с полицейскими врезался в опору уличного освещения. Правоохранители получили травмы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.