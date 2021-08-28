Пьяный водитель вылетел с трассы в поселке Карелии

ДТП произошло в поселке Хийтола Лахденпохского района.

Как сообщается в официальном паблике Госавтоинспекции Лахденпохьи, в минувшую субботу в поселке Хийтола 52-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» с признаками алкогольного опьянения, совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель не пострадал.

Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал. Нарушителю грозит штраф в 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу.