Пьяный заезд по деревне на чужом автомобиле привел жителя Карелии под суд

Любителя острых ощущений из Прионежского района, который катался по деревне на чужой машине, теперь ждет суд, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 48-летний местный житель. Он сообщил, что у него угнали припаркованную у дома машину, а после оставили на одной из улиц деревни. Мужчина также рассказал, что ему известен виновный. Брат заявителя стал очевидцем того, как их общий приятель поздней ночью катался на этом автомобиле.

Подозреваемый — 43-летний ранее судимый за аналогичные преступления сельчанин — признался в содеянном. Он рассказал полицейским о событиях того вечера. Сначала житель Прионежья распивал алкоголь в гостях у владельца иномарки. Когда хозяин отправился спать, гостю захотелось острых ощущений. Он проник на веранду, нашёл там ключи от машины и отправился кататься по деревне. Однако, испугавшись сотрудников ДПС, дежуривших в населённом пункте, остановился на одной из улиц, заглушил и закрыл машину, затем незаметно вернул ключи обратно и ушёл.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.