Пьяный житель Березовки избил полицейских

В Кондопожском районе мужчина подозревается в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кондопоги возбудили уголовное дело в отношении мужчины за оскорбление представителей власти и применение насилия в отношении полицейских.



По версии следствия, в мае текущего года 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в поселке Березовка Кондопожского района отказался выполнять законные требования полицейских и проследовать в отдел полиции. На улице он оскорбил полицейских нецензурной бранью, одного из них ударил ногой по телу, а другому нанес два удара ногой в грудь.



В настоящее время кондопожские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.