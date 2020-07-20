Пьяный житель Карелии без сожаления убил ненавистную ему женщину

В Суоярвском районе осудили мужчину, который в состоянии опьянения зарезал женщину, а когда протрезвел, не стал сожалеть о поступке, сообщается на сайте Суоярвского районного суда.

В ходе судебного следствия установлено, что житель Суоярвского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к женщине, возникших в ходе ссоры, во время совместного употребления спиртных напитков, вооружившись кухонным ножом, нанес не менее восьми ударов по телу потерпевшей.

От полученных травм женщина скончалась.

При рассмотрении уголовного дела по существу мужчина вину в содеянном не признал, не раскаялся, заявил о своей непричастности к преступлению.

Однако вина подсудимого в полном объеме подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, письменными материалами дела.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворены исковые требования сестры погибшей.