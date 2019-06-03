Пьяный житель Карелии избил беспомощную мать

Женщину доставили в Медвежьегорскую больницу с рядом серьезных травм, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 31 мая в полицию Медвежьегорского района поступило сообщение из лечебного учреждения. Из прибрежного поселка была доставлена 57-летняя женщина с рядом серьезных травм.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили обстоятельства причинения вреда здоровью пенсионерки. С недавнего времени она стала проживать в одном доме вместе с сыном и невесткой. В силу значительного ухудшения физиологических функций женщина не всегда может самостоятельно себя обслуживать. Это и ряд других причин вызывало агрессию сына, который периодически избивал мать.

Та в правоохранительные органы не обращалась. При этом семейство ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

Посиделки со спиртным на минувшей неделе вновь окончились рукоприкладством, сын пускал в ход кулаки и ноги. Сын решил, что у женщины прошел инсульт.

На самом деле медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутричерепную гематому со сдавлением головного мозга.

Сейчас 37-летний житель района, который подозревается в данном происшествии, арестован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации персонала медучреждения, вред здоровью потерпевшей будет определен как тяжкий.