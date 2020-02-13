Пьяный житель Карелии набросился на полицейского

Жителя Беломорска осудили за применение насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили на сайте районного суда.

Установлено, что сентябре 2019 года пьяный ранее судимый беломорчанин применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции.



Суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.



Приговор вступил в законную силу.



Ранее психбольной избил полицейских в Сегежском районе.