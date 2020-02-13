890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчанин заработал на фиктивных грузоперевозках более 200 тысяч рублей 5
13.02.2020 12:35
Новый директор появится у санатория "Марциальные воды" в Карелии 6
13.02.2020 09:31
Полиция разыскивает мужчину, который мог украсть деньги из банкомата 1
13.02.2020 10:53
Заброшенную школу в Петрозаводске планируют передать в собственность республики 7
13.02.2020 15:57

Пьяный житель Карелии набросился на полицейского

Новости. Криминал
07:25, 14 Февраля 2020
фото: © РИА Новости. Игорь Зарембо
Загрузка...

Жителя Беломорска осудили за применение насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили на сайте районного суда.

Установлено, что сентябре 2019 года пьяный ранее судимый беломорчанин применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции.

Суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее психбольной избил полицейских в Сегежском районе.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 18
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»