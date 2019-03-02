Пьяный житель Карелии поехал мириться с девушкой и устроил ДТП

Нетрезвый житель Карелии похитил машину знакомого и отправился на ней мириться с подругой, но попал в аварию.

Прионежский районный суд Карелии назначил наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года местному жителю, организовавшему угон и устроившему ДТП в нетрезвом виде. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает сайт Прионежского суда.

По информации суда, в октябре прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон автомобиля своего знакомого.

Покатавшись на угнанном автомобиле по поселку Прионежского района, он отправился в Петрозаводск. В столице Карелии нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил ДТП, а именно, не рассчитав дистанцию, столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем.

В судебном заседании подсудимый сообщил, что преступление совершил из-за того, что поссорился с девушкой и решил поехать к ней мириться, но денег на проезд не оказалось. По этой причине он без разрешения взял автомобиль знакомого.

Приговор суда в законную силу не вступил.