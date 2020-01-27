Пьяный житель Карелии попал в ДТП и заработал уголовное дело

Водитель отработает 200 часов за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в октябре 2019 года 25-летний костомукшанин катался по городу на только что приобретенном автомобиле, при этом употреблял пиво.

При выезде с территории АЗС на автодорогу "Кочкома–Госграница" водитель не уступил дорогу лесовозу, в результате чего ДТП. Житель Костомукши "вылетел" из машины.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в феврале 2019 года виновник ДТП уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, более ста человек пострадали по вине пьяных водителей в Карелии.