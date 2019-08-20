Пьяный житель Карелии попался на краже бройлеров в Сортавале

Сортавальские полицейские раскрыли кражу куриц у местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции Сортавальского района обратился с заявлением о краже пожилой мужчина. У него пропали куры бройлеры. Ущерб составил почти 2 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили, что вечером в хозяйственную постройку проник неизвестный и похитил пять куриц. Позднее они вычислили подозреваемого – 36-летнего неработающего жителя близлежащего поселка.

Он рассказал, что сбил навесной замок, отловил куриц, после чего умертвил и положил в мешок. Часть добычи спрятал в лесу, часть употребил в пищу дома. А спустя время он не смог найти тайник, так как на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".