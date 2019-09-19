Пьяный житель Карелии случайно убил мать

Жителю Лоухи грозит 2 года колонии за причинение смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Лоухи, во время ссоры с матерью толкнул ее руками в спину. В результате женщина упала и ударилась о предметы мебели. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.