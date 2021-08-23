Пьяный житель Карелии угнал чужую машину, чтобы быстрее добраться до дома

Житель Суоярви, не дождавшись такси, угнал первый попавшийся на глаза автомобиль, но далеко на нем не уехал, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Суоярвского района расследуется уголовное дело по факту угона автомобилем. Фигурантом выступает 43-летний местный житель, который совсем недавно покинул места лишения свободы.

В один из августовских дней подозреваемый после пьянки вызвал такси, чтобы доехать до дома. Не дождавшись перевозчика, он заметил припаркованный во дворе ВАЗ и решил воспользоваться им.

Двери автомобиля оказались открыты. Мужчина проник в салон, нашёл ключи, завёл двигатель, а затем, не проехав и нескольких метров, не справился с управлением и врезался в забор, установленный на участке владелицы машины. В этот момент её дома не было, однако шум услышали соседи и вызвали полицию.

Виновник произошедшего скрылся, но сотрудники уголовного розыска смогли быстро установить его личность и местонахождение. Подозреваемый дал признательные показания, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.