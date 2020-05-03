Пьяный житель Карелии угнал старую "Оку" у пенсионерки

Молодой человек не смог пройти мимо автомобиля, дверь которого была открыта, а ключ находился в замке зажигания.

В дежурную часть отдела полиции по Кондопожскому району обратилась 66-летняя гражданка, которая сообщила, что у нее пропала машина. Об этом сообщает сайт МВД по Карелии.

В день происшествия потерпевшая с супругом находились в частном секторе города. Свою "Оку" они припарковали возле дома. При этом владельцы не стали закрывать двери машины, а ключ оставили в замке зажигания. Женщина была уверена, что ее старый автомобиль никому не приглянется.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили машину на одной из улиц города. В дальнейшем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

Молодой человек признался, что поступок совершил под воздействием алкоголя. Обнаружив готовую к поездке машину, он не смог пройти мимо и сел за руль. Он накатался по городу, затем отправился домой, сообщают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки.