Пьяный житель Карелии въехал в дорожный знак

Нетрезвый водитель был задержан, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Утром 26 апреля в п. Надвоицы автомобиль ВАЗ-2115 при развороте въехал задним бампером в дорожный знак.

При выяснении обстоятельств стало очевидным, что у 40-летнего мужчины, управлявшего машиной, имеются видимые признаки алкогольного опьянения.

На место вызвали наряд ГИБДД, дальнейшим разбирательством занимается полиция.