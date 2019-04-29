Пьяный житель Карелии въехал в дорожный знак

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Нетрезвый водитель был задержан, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Утром 26 апреля в п. Надвоицы автомобиль ВАЗ-2115 при развороте въехал задним бампером в дорожный знак.
При выяснении обстоятельств стало очевидным, что у 40-летнего мужчины, управлявшего машиной, имеются видимые признаки алкогольного опьянения.
На место вызвали наряд ГИБДД, дальнейшим разбирательством занимается полиция.
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