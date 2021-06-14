Пьяный житель Карелии вломился в дом к незнакомым людям и избил их

Ранее судимый за особо тяжкое преступление 20-летний житель Кеми не смог вспомнить, зачем ворвался в чужую комнату, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратились двое местных жителей: 46-летний горожанин и его 49-летняя приятельница. Они рассказали, что пострадали от неизвестного им молодого человека. Тот ночью в пьяном виде выбил дверь в комнату общежития, где находилась пара, оскорбил заявителей, а затем пустил в ход кулаки. Злоумышленник сильно избил мужчину; пострадала и женщина, которая пыталась остановить обидчика. Затем нападавший ушёл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за особо тяжкое преступление горожанин. Молодой человек не смог объяснить причину своего поведения.

По статьям «нанесение побоев» возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.