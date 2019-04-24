Пьяный житель Карелии вскрыл несколько автомобилей для разных целей

В одном взял домкрат, из другого украл колеса, а в третьем – уснул, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля в полицию Прионежского района обратился 58-летний житель посёлка Новая Вилга и сообщил, что с его отечественного автомобиля похищены четыре колеса в сборе и аккумулятор. Машина была припаркована у дома и не была оборудована сигнализацией.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 21-летнего ранее не судимого местного жителя и детали произошедшего. В ночь происшествия молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял по посёлку. Он решил похитить колёса с одного из припаркованных во дворе автомобилей.

Так как у него не было инструментов, он вскрыл багажник соседней машины, достал домкрат и баллонный ключ, после чего скрутил колёса. После этого он также похитил аккумулятор. Гражданин спрятал похищенное в заброшенном сарае неподалёку, а сам встретился с друзьями и продолжил распивать алкоголь.

В ту ночь он уснул в одном из незапертых отечественных автомобилей во дворе, предварительно разбив лобовое стекло и повредив замок зажигания.

Возбуждено уголовное дело.