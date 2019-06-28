Пьяный житель Карелии выломал светильники около отеля

Новости по теме
Загрузка...
Действия жителя Кондопоги разбудили постояльцев отеля, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Тревожная сигнализация в отеле, расположенном в центре Кондопоги, сработала 28 июня в 0.37. Прибыв на объект, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что на территории отеля сломаны два светильника уличного освещения.
Администратор рассказала, что ущерб нанёс мужчина. В дальнейшем выяснилось, что это 46-летний местный житель, дом которого находится в том же квартале. Он пытался скрыться с места происшествия, но не смог. По внешним признакам гражданин был сильно пьян.
Росгвардейцы задержали его и передали полицейским.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.06.2019, 13:53
25.06.2019, 12:10
25.06.2019, 10:25
24.06.2019, 10:45
21.06.2019, 12:14
Аналитика
Сегодня 13:51
Тема недели
Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат.
Сегодня 12:12
Сегодня 09:38
27.06.2019 13:24
26.06.2019 11:48
Чтиво
26.06.2019 15:40
Личное мнение
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
21.06.2019 13:23
13.06.2019 10:56
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии