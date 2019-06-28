Пьяный житель Карелии выломал светильники около отеля

Действия жителя Кондопоги разбудили постояльцев отеля, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация в отеле, расположенном в центре Кондопоги, сработала 28 июня в 0.37. Прибыв на объект, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что на территории отеля сломаны два светильника уличного освещения.



Администратор рассказала, что ущерб нанёс мужчина. В дальнейшем выяснилось, что это 46-летний местный житель, дом которого находится в том же квартале. Он пытался скрыться с места происшествия, но не смог. По внешним признакам гражданин был сильно пьян.



Росгвардейцы задержали его и передали полицейским.