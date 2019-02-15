Пьяный житель Карелии задушил сожительницу

Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 27-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения дома в городе Кондопога поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина напал на женщину и задушил ее.

После этого обвиняемый с места происшествия скрылся, но был задержан.

Мужчина заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.