Пьяный житель Костомукши рассвирепел, когда остановили его авто, и ударил инспектора ДПС

Дорожный полицейский, которого на водительской двери протащил костомукшанин, остановил авто нарушителя, а житель города горняков стал фигурантом уголовного дела.
Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти.
Согласно материалам дела, в июле этого года рано утром наряд ДПС заметил в Костомукше водителя машины ВАЗ 21144, который управлял автомобилем и явно был пьян. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, но во время погони двигатель его машины заглох.
Сотрудник ДПС потребовал от нарушителя выйти из машины, однако тот оказал сопротивление, ударил полицейского по руке, завёл двигатель и попытался уехать. Инспектор ДПС повис на водительской двери, проехал в таком положении около 50 метров и вывернул руль машины злоумышленника, направив авто на обочину.
Уголовное дело направили в Костомукшский городской суд, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
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