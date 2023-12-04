Пьяный житель Петрозаводска лег спать на крыльце гостиницы

Нетрезвого посетителя задержали, сообщили в Росгвардии Карелии.
На пульт деежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». Как выяснилось, в одном из гипермаркетов города пьяный мужчина мешал работе персонала.
Прибывший наряд Росгвардии задержал 47-летнего дебошира, хамившего продавцам и покупателям.
Помимо этого, помощь росгвардейцев понадобилась в одной из гостиниц города. Также пьяный человек решил остановиться там, не будучи постояльцем, и не нашел ничего лучше, чем лечь спать прямо на крыльце заведения.
Нарушиьтелей сотрудники Росгвардии доставили в полицию.
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