Пьяный житель Петрозаводска отоварился по чужой карте и попал под суд

Житель Петрозаводска получил условный срок за то, что в состоянии опьянения покупал товары в магазине по чужой карте, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Петрозаводский городской суд 23 июля осудил местного жителя за тайное хищение денег с чужого банковского счет. Судом установлено, что мужчина неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал покупки бесконтактным способом в расположенных на территории Петрозаводска магазинах при помощи чужой банковской карты.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.