Пьяный житель Петрозаводска пытался подраться с покупателями в гипермаркете в Мурманске

В Мурманске росгвардейцы задержали петрозаводчанина, устроившего пьяный дебош в магазине.

По сообщению Росгвардии Мурманской области, на пульт оперативного дежурного поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта - гипермаркета, расположенного в Первомайском районе. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который мешал нормальной работе магазина. Он провоцировал персонал заведения на конфликт, громко матерился и пытался завязать драку с покупателями.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина и доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался 55-летний уроженец Петрозаводска. Он имел явные признаки опьянения. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности.

Ранее мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии.