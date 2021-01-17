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Пьяный житель Петрозаводска пытался подраться с покупателями в гипермаркете в Мурманске

Новости. Общество
07:25, 18 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Мурманске росгвардейцы задержали петрозаводчанина, устроившего пьяный дебош в магазине.

По сообщению Росгвардии Мурманской области, на пульт оперативного дежурного поступил сигнал "Тревога" с охраняемого объекта - гипермаркета, расположенного в Первомайском районе. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который мешал нормальной работе магазина. Он провоцировал персонал заведения на конфликт, громко матерился и пытался завязать драку с покупателями.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина и доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался 55-летний уроженец Петрозаводска. Он имел явные признаки опьянения. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности.

Ранее мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии.

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