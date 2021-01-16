Мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии

Росгвардейцы задержали 34-летнего сегежанина, пытавшегося пронести продукты мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 15 января в одном из сетевых магазинов Сегежи, где сработала сигнализация. Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны, прибыв на место происшествия, выяснила, что 34-летний местный житель, живущий в двух кварталах от магазина, пытался пронести мимо кассы продукты питания.

Злоумышленник был задержан и передан в полицию.

Ранее в райцентре Карелии рецидивист украл 5 литров алкоголя.