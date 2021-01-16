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Мужчина попался на краже продуктов в магазине на севере Карелии

Новости. Общество
09:58, 17 Января 2021
фото: © shutterstock
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Росгвардейцы задержали 34-летнего сегежанина, пытавшегося пронести продукты мимо кассы, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 15 января в одном из сетевых магазинов Сегежи, где сработала сигнализация. Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны,  прибыв на место происшествия, выяснила, что 34-летний местный житель, живущий в двух кварталах от магазина, пытался пронести мимо кассы продукты питания.

Злоумышленник был задержан и передан в полицию.

Ранее в райцентре Карелии рецидивист украл 5 литров алкоголя.

 

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Комментарии

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кир
2021-01-17 10:16:20
Эх, были истребители Миг-25, которые летали на чистом спирте. Многие хотели служить в летных войсках. :)
Гость
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