Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска

В массовом столкновении автомобилей на улице Пушкинской травмы получил 5-летний ребенок, которому потребовалась разовая помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным 7 марта в 11 час. 45 мин. в районе дома № 13 по улице Пушкинская в Петрозаводске произошел наезд автомобиля Kia Mohave, на автомобиль Kia Rio и на автомобиль Chevrolet, который отбросило на автомобиль LADA, отечественный автомобиль, свою очередь, столкнулся с автомобилем Škoda.

В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летнему пассажиру автомобиля Chevrolet была оказана разовая медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.