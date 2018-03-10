Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска

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В массовом столкновении автомобилей на улице Пушкинской травмы получил 5-летний ребенок, которому потребовалась разовая помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным 7 марта в 11 час. 45 мин. в районе дома № 13 по улице Пушкинская в Петрозаводске произошел наезд автомобиля Kia Mohave, на автомобиль Kia Rio и на автомобиль Chevrolet, который отбросило на автомобиль LADA, отечественный автомобиль, свою очередь, столкнулся с автомобилем Škoda.
В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летнему пассажиру автомобиля Chevrolet была оказана разовая медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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