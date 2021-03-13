Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)

Иномарка на встречке столкнулась с грузовиком в Прионежском районе Карелии, в больнице оказались взрослые и дети, сообщили в ГИБДД.

Страшная авария с пятью пострадавшими, двое из которых – дети, произошла накануне в Прионежском районе Карелии на 121 км автодороги А-215 "Подъезд к г. Петрозаводску" Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок.

По информации ГИБДД Карелии, в 14:30 40-летний водитель автомобиля КИА Sorento не учел дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, допустил занос своего автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес-Бенц ACTROS 3346" в составе прицепа, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП в БСМП Петрозаводска с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры автомобиля "КИА" - 61-летняя женщина, 31-летняя женщина, девочки 11 и 7 лет. Водителю автомобиля "КИА", 40-летнему мужчине, медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.