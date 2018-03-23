Пять человек пострадали в трех ДТП в Карелии за сутки

Автомобили бились в трех районах Карелии в четверг 22 марта.

По данным Госавтоинспекции, в 17.35 в 1,5 км от трассы "Кола" в направлении Сегежи дорогу не поделили два автомобиля. По предварительным данным, 50-летний водитель Шевроле Нива допустил занос с выездом на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-2107". В результате происшествия 31-летний водитель "ВАЗа" получил травмы и был госпитализирован; 42-летнему пассажиру внедорожника назначено амбулаторное лечение.

В Кондопожском районе в 09.15 на дороге "Линдозеро - Гирвас - Юстозеро" 46-летний водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Урал. В результате происшествия пострадали два пассажира иномарки – мужчины 1953 и 1992 года рождения. Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

В Олонецком районе в 14.30 на 294 км трассы "Кола" произошло столкновение двух автомобилей. Водитель BMW вехал на "встречку", где столкнулся со Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала 51-летняя женщина – водитель Skoda. Она госпитализирована.