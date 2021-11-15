Пять участков на федеральных трассах в Карелии оставят под снегом

На части федеральных трасс, в том числе участках дорог на Сортавалу, Костомукшу и Вологду, скорость будет ограничена в пределах 60 км/час.

По информации Госавтоинспекции Карелии, ФКУ УпрДор «Кола» сообщает о том, что часть федеральных дорог в Карелии зимой 2021–2022 гг. будет содержаться под уплотненным снежным покровом.

Согласно действующему законодательству, уплотненный снежный покров на дороге — это специально сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии, устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период года.

Оставить под уплотненным снежным покровом планируется следующие автодороги:

— трасса А-121 «Сортавала», км 208–км 210;

— дорога А-137, «Тикша–Ледмозеро–Костомукша–Граница с Финляндкой Республикой», км 0–км 232;

— дорога А-215 Лодейное поле–Вытегра–Прокшино–Брин– Наволок, подъезд к Петрозаводску«, км 42–км 130;

— трасса «Кола», подъезд к г. Беломорск, км 0–км 35; подъезд к г. Кемь, км 0–км 13;

— дорога А-119 «Вологда–Медвежьегорск–автомобильная дорога Р-21 ‚Кола‘», км 393–км 608.

Максимальная скорость на перечисленных участках ограничена до 60 км/час, что обозначено дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Также будут установлены знаки 1.15 «Скользкая дорога».

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать предельную осторожность и выбирать безопасную манеру вождения.