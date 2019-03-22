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Новости. Экономика
09:22, 22 Марта 2019
фото: предоставлено рекламодателем гипермаркет ЦСК

Пять преимуществ профессиональной машинной колеровки

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Если вас не устраивает стандартная цветовая палитра, то у нас есть для вас решение.

Профессиональная машинная колеровка придает желаемый оттенок любому объему краски. Полученный цвет возможно повторить в любых количествах. Вам нужно выбрать код цвета по каталогу, остальное сделают специалисты гипермаркета ЦСК.

1. Точное попадание в цвет. Мы гарантируем 100% попадание в цвет. Естественно, необходимо учитывать, что оттенки могут меняться в зависимости от подложки, освещения. Если Вы выберете цвет при идентичных условиях, то краска будет точно такая же, как и на колеровочном веере.

2. Возможность получения краски практически любого цвета за считанные минуты. Ассортимент оттенков исчисляется десятками тысяч, при помощи компьютерной колеровки не составит труда подобрать точно такой же оттенок к обоям, мебели или дверям. Со 100% гарантией найдете тот цвет, который подходит именно Вам.

3. Качество. Компьютерные колоранты пигментированы намного сильнее, чем ручные. Зачастую они более стойкие к выцветанию, а состав краски получается однороднее.

4. Одинаковые оттенки в разных тарах. Для того, чтобы добиться абсолютно одинаковых оттенков при ручной колеровке, требовалось смешивать краску в одной большой емкости. При компьютерном варианте это уже не нужно. Даже при больших объемах, которые могут насчитываться сотнями и тысячами литров, каждая тара будет точно такого же оттенка, как и предыдущая.

5. Стоимость. Вопреки мнению о дороговизне такого способа колеровки, один литр краски сейчас в ЦСК стоит всего 22 рубля, вместо обычных 45р. Например для покраски стен в комнате 18 кв. в два слоя необходимо примерно 9 л. краски, стоимость колеровки составит всего 198 руб.

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