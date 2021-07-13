Пятеро человек были спасены из горящего дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Ночью на Кукковке полыхал деревянный дом, пожарные спасли несколько человек.

Ночью 14 июля в 00.54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска ликвидировали пожар в доме по адресу: улица Ровио, 4. Горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Всего в тушении пожара принимали участие 24 человека личного состава и 8 единиц техники. К 01.25 пожар был ликвидирован.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, серьезно выгорела одна квартира. У другой — расположенной этажом выше — повреждена стена и оконная рама. Всего из дома спасатели эвакуировали 15 человек, пятеро человек были спасены из горящей квартиры.

Видео с пожаром на Кукковке появилось в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Ровио, 4, поджог дома. Пожар начался в 00:50, потушили через 30 минут примерно. Пожарные молодцы!» — подписал видео его автор.