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Пятеро человек были спасены из горящего дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:52, 14 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Ночью на Кукковке полыхал деревянный дом, пожарные спасли несколько человек.

Ночью 14 июля в 00.54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска ликвидировали пожар в доме по адресу: улица Ровио, 4. Горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Всего в тушении пожара принимали участие 24 человека личного состава и 8 единиц техники. К 01.25 пожар был ликвидирован.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, серьезно выгорела одна квартира. У другой — расположенной этажом выше — повреждена стена и оконная рама. Всего из дома спасатели эвакуировали 15 человек, пятеро человек были спасены из горящей квартиры.

Видео с пожаром на Кукковке появилось в группе «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Ровио, 4, поджог дома. Пожар начался в 00:50, потушили через 30 минут примерно. Пожарные молодцы!» — подписал видео его автор.

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