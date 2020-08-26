Пятеро жителей поселка Карелии, разбившие в пьяном угаре автомобиль, запутали полицию показаниями

В очень запутанной истории с угонами разобрались следователи Калевальского района, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Калевальского района обратился 34-летний мужчина и сообщил о совершенном с месяц назад угоне автомобиля "Лада". Автомобиль, по словам владельца, был незапертым оставлен во дворе, а впоследствии оказался разбитым на дороге. К оперативникам, отрабатывавшим версии случившегося, обратился местный житель, который сознался в угоне. Но в деле имелись нестыковки.

Несколько недель спустя владелец авто изменил показания. Он пояснил, что машину угоняли дважды, но так как он в тот период не всегда бывал трезв, то перепутал подробности, а еще не сразу вспомнил, что знает настоящего подозреваемого.

Следователи собрали доказательства того, что цепь злоключений автолюбителя развивалась следующим образом.

Компания приятелей в субботу начала праздновать день рождения одного из товарищей. Спиртного было много, общение продолжилось и в воскресенье, но влиял алкоголь на всех по-разному. Шло обсуждение местных событий, в том числе вспоминали, как недавно именинник угнал у одного из местных жителей "Ладу", вырвав при этом провода в замке зажигания. С тех пор заводить двигатель приходилось только таким оригинальным способом. Хозяин авто также заглядывал на огонек, но большей частью его досуг проходил по иному адресу.

Около полудня зашла уроженка поселка, работающая в районном центре. Она спросила, сможет ли кто-нибудь отвезти ее в Калевалу, так как в понедельник начиналась рабочая смена. Один из гостей ответил утвердительно. И вскоре трое участников застолья и барышня уже сидели в машине с ранее вырванными проводами зажигания, а за рулем оказался 34-летний пятый участник посиделок. О том, разрешал ли хозяин транспорта эту поездку, никто не задумывался.

Впрочем, вояж не удался. На проселочной дороге сидевший рядом с водителем мужчина дернул руль, и "Лада", перевернувшись на крышу, оказалась в кювете. Из пятерки путешествующих никто не пострадал. Но кузов машины был сильно помят, заднее и переднее стекла, зеркала разбились, значительные повреждения имелись в салоне, пострадали элементы системы двигателя. Поставив авто на колеса и вернув на дорогу, приятели решили не продолжать рискованную поездку и вернулись в поселок.

Как впоследствии указывали те, кто мог в точности припомнить событие, гражданин, имевший намерение на чужом авто доехать до Калевалы и почти воплотивший это желание, повинился перед владельцем транспорта. Объяснив, что разбил машину, он предложил выкупить ее. Но тот забыл об этом разговоре, так как вел нездоровый образ жизни. А время спустя, не дождавшись ни от кого извинений и не вспомнив договоренностей, обратился в полицию. Впрочем, следует отметить, что и обвиняемый, собираясь уйти от ответственности, затем делал вид, что ему давали разрешение прокатить друзей.

Впоследствии, когда началось разбирательство, тот самый пассажир, дернувший руль, решил взять вину на себя и признался в угоне, которого не совершал. Но эта уловка была раскрыта.

Оценку действиям обвиняемого даст суд. В связи с первоначальным угоном потерпевший также обратился в полицию, уголовное дело с участием упомянутого ранее именинника уже расследовано.