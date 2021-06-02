В Петрозаводске семьи получили продуктовые наборы

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» поздравила многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручила им праздничные продуктовые наборы.

Всего в Петрозаводске было доставлено 300 таких наборов.

Такую же продуктовую помощь получили подопечные семьи в Санкт-Петербурге, Казани, Вологде и Кемерове. Всего — 1500 наборов, общим весом почти 6 тонн. Их адресно доставили волонтеры Фонда «Русь».

Кроме того, семьи Москвы и Московской области получили в подарок свежие фрукты общим весом 8,5 тонн. Их передали 742 семьям, в которых воспитываются 2230 детей. А в Ростовской области поддержку в виде 180 кг фруктов и соков получили ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах.

Общий вес продовольственной помощи составил более 14,3 тонн.

«Забота о сообществе — это не просто часть нашего бренда, это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. <…> Это вклад и забота о будущем поколении, от которого будет зависеть наше общее завтра», — отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.