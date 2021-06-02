Реклама на сайте
Прислать новость
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14
Изменены требования к возрасту школьников для начисления выплат 3
02.06.2021 16:29
Любарский стал дедушкой и рассказал, как назвали внучку 6
Сегодня 07:50

В Петрозаводске семьи получили продуктовые наборы

Новости. Общество
15:20, 03 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» поздравила многодетные и малоимущие семьи с Днем защиты детей и вручила им праздничные продуктовые наборы.

Всего в Петрозаводске было доставлено 300 таких наборов.

Такую же продуктовую помощь получили подопечные семьи в Санкт-Петербурге, Казани, Вологде и Кемерове. Всего — 1500 наборов, общим весом почти 6 тонн. Их адресно доставили волонтеры Фонда «Русь».

Кроме того, семьи Москвы и Московской области получили в подарок свежие фрукты общим весом 8,5 тонн. Их передали 742 семьям, в которых воспитываются 2230 детей. А в Ростовской области поддержку в виде 180 кг фруктов и соков получили ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах.

Общий вес продовольственной помощи составил более 14,3 тонн.

«Забота о сообществе — это не просто часть нашего бренда, это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. <…> Это вклад и забота о будущем поколении, от которого будет зависеть наше общее завтра», — отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»